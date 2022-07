Settimana Marsicana si rinnova con “Marsica piccante”, mostra internazionale peperoncino

Avezzano. Mancano pochi giorni al grande evento marsicano che vede la presenza, ad ogni edizione, di oltre diecimila visitatori. Quest’anno a prendere vita con la XXV edizione della Settimana Marsicana è il centro della città di Avezzano, per questo la partecipazione sarà, di certo, ancora maggiore. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Avezzano e vede il supporto dell’Amministrazione della Città.

Per chi è tornato dalla villeggiatura o per coloro che non hanno potuto lasciare Avezzano, sono oltre 65 gli appuntamenti che animeranno le serate marsicane.

La novità eccezionale di quest’anno è l’iniziativa da titolo “Marsica Piccante” che, dal 4 al 7 agosto 2022 si svolgerà lungo Via Corradini, porterà nel cuore della città i sapori, le virtù salutistiche, le curiosità della spezia più diffusa al mondo. Quattro giorni per trovare particolari piante in vaso, tantissimi prodotti tipici regionali come il noto suino nero di Calabria del consorzio silano Nero di Calabria, i gustosi prodotti del Salento. Non mancherà un food tipico sud americano per assaggiare le tante ricette “ardenti”. Una full immersion dalla famosa ‘nduja calabrese alle salse piccanti, ai peperoncini mai visti e a tante altre novità. Arricchirà l’esposizione una mostra offerta dall’Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante, patrocinante l’iniziativa, denominata “Peperoncini dal Mondo” con circa 50 tipi di frutti, dal nostro peperoncino calabrese ai più piccanti al mondo della scala Scoville. E’ un’iniziativa voluta dalla Proloco di Avezzano che, a partire da quest’anno, insieme allo Street Food sarà inserita nel programma degli eventi.

Per lo ”SPAZIO RAGAZZI” ogni giorno alle ore 17.00 in piazza Risorgimento grande animazione con clowns, artisti di strada, magia, giocoleria, equilibrismo, e tanto di più. Appuntamenti giornalieri dalla 10.00 alle 23.00 nel Piazzale ex Montessori, ci si può scatenare con installazioni e giochi: la possibilità di cimentarsi con Nerfando, divertirsi con Luna park e gli immancabili gonfiabili.

E’ ancora possibile effettuare la prenotazione per poter partecipare alle visite guidate per scoprire le bellezze di alcune chiese della Marsica. L’iniziativa “Storia, religione nella Terra dei Marsi” è a cura della Pro loco, dell’Archeoclub Marsica e della Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

Le prenotazioni si possono effettuare, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede della Pro Loco in via Corradini n.75, o telefonicamente al nr. 335.8088683