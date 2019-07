Settimana Marsicana, Corrado Oddi legge di Falcone e Borsellino dalla penna di Pietro Grasso.

Avezzano. Giovedì 1 agosto alle 17,30, al casino di caccia di Villa Torlonia durante la settimana Marsicana, sarà presentato il libro di Pietro Grasso dal titolo “Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia”. La lettura di un estratto del libro è stata affidata all’attore abruzzese Corrado Oddi interprete di Giovanni Falcone nel 2017 in occasione del 25esimo anniversario dalla strage di Capaci. Oddi è stato colpito dalle lettere che Grasso, in aperture e in chiusura del libro, ha scritto ai suoi amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stato affascinato dalla semplicità e dalla verità contenute nelle due lettere. – Dalla lettura si evince una grande amicizia pervase da un profondo stato d’animo- dichiara Oddi – sono onorato di poterle leggere pubblicamente. “Caro Giovanni, scriverti non è facile, mettere ordine nei tanti pensieri e nelle innumerevoli cose che ho da dirti. C’è quel lieve imbarazzo tipico di quando due vecchi amici, abituati a condividere la quotidianità, fatta di cose grandi e piccole, si rincontrano dopo essersi persi di vista per qualche anno: basta un saluto, uno sguardo, un abbraccio per ritrovare subito l’antica confidenza.”

Come nella lettera a Borsellino – Caro Paolo,quando penso a te, mi chiedo spesso:quanto sono lunghi cinquantasette giorni? Quanta vita riesce a starci dentro? Quante cose sei riuscito a capire, a fare, a preparare e a disporre in quelle poche settimane che separano il 23 maggio dal 19 luglio 1992?- Il presidente della Pro-loco di Avezzano Edoardo Tudico, il vice presidente Ilio Leonio e tutti i soci si ritengono orgoglioso di poter ospitare la prestigiosa presentazione del libro di Pietro Grasso e altrettanto fieri della partecipazione dell’attore Corrado Oddi nella XVIII 2019 edizione della Settimana Marsicana.