Spettacoli, sport, cultura ed enogastronomia: ecco la “Settimana marsicana”, sette giorni di eventi al parco Arssa

Avezzano. Diciassette spettacoli, 36 eventi di cultura, 25 appuntamenti di sport, un momento per gli amanti degli animali, un raduno di vespe Piaggio e uno di auto d’epoca e poi 10 spazi dedicati all’enogastronomia e tanto altro. Tutto questo sarà la diciottesima edizione della “Settimana marsicana” che aprirà i battenti lunedì 29 luglio nel parco Arssa e andrà avanti fino a domenica 4 agosto tra tanti appuntamenti per grandi e piccoli organizzati dalla Pro Loco di Avezzano in collaborazione con tante associazioni della città.

Si partirà con un raduno in piazza Risorgimento alle 16 e un corteo verso piazza Torlonia con taglio del nastro e Inno d’Italia eseguito dalla banda città di Tagliacozzo. L’appuntamento della prima giornata più atteso sarà quello del premio conferito dai lettori de Il Centro agli 11 giocatori dell’Avezzano calcio più noti in occasione dei 100 anni della squadra. “La migliore squadra dei 100 anni dell’Avezzano calcio”, coordinata dal giornalista Roberto Raschiatore e dalla speaker Roberta Maiolini, vedrà vecchie e nuove glorie insieme per una giornata di ricordi. Alle 21.30, poi, Luca Di Nicola presenterà il concerto della banda musicale della Polizia di Stato.

“Grazie alla Pro Loco di Avezzano e a tutte le Pro loco che sono custodi del territorio”, ha precisato il sub commissario Maria Assunta Rosa, “avere questi eventi è un valore aggiunto che ci deve spingere tutti a dare il massimo per questa terra”. Nel ricco cartellone che troneggerà sul parco Torlonia spiccano i 36 eventi dedicati ai bambini tra laboratori, mostre, spettacoli teatrali, esposizioni varie e poi giochi e divertimento. “Spazieremo come sempre tra diversi settori”, ha commentato il presidente della Pro Loco, Edoardo Tudico, “gli eventi in agenda sono tanti ,ma uno dei più significativi è senza dubbio la presenza dell’onorevole Pietro Grasso che presenterà il suo libro insieme a un superstite dell’attentato al giudice Falcone, Paolo Capuzza, sovrintendente della Polizia di Stato e all’attore Corrado Oddi che ha interpretato in tv il giudice. Importanti, poi, le gite archeologiche organizzate in diverse realtà della Marsica, il torneo di calcio senza barriere con l’ente nazionale sordi e le numerose mostre”.

L’organizzazione della manifestazione quest’anno ha avuto alcuni problemi tecnici evidenziati anche dagli stessi membri della Pro Loco. “Abbiamo avuto difficoltà enormi e stiamo andando avanti per non arrenderci”, ha precisato il vice presidente, Ilio Leonio, “questo è un grande momento di coesione sociale, abbiamo creato un rapporto straordinario con la gente ma non siamo riusciti a fare la stessa cosa con le istituzioni. Grazie al Comune di Avezzano e al commissario prefettizio Passerotti per l’aiuto e il sostegno”.

Durante la settimana marsicana, come ricordato anche nella presentazione dell’evento alla quale ha preso parte per il comando militare dell’esercito “Abruzzo”, Lorenzo Catini e per la Croce Rossa italiana Maria Teresa Letta, ci saranno tanti momenti importanti tra i quali spicca la festa per i 90 anni del Cai “La storia siamo noi”. Una serie di eventi con alpinisti marsicani che hanno partecipato a imprese solidali e sportive che racconteranno le loro esperienze e si faranno conoscere meglio.