Tutto pronto per la Settimana marsicana, oggi l’inaugurazione e la premiazione delle glorie dell’Avezzano calcio

Avezzano. Si alza il sipario sulla settimana marsicana che andrà in scena nel parco Arssa e nelle aree circostanti. La cerimonia d’inaugurazione vedrà sfilare il corteo, composto dalle rappresentanze delle pro loco marsicane, dalle associazioni e dai consiglieri della Pro Loco di Avezzano nucleo insostituibile. Partirà alle 17 da piazza Risorgimento e dopo aver percorso via Marconi giungerà al cancello del Parco Torlonia dove avverrà il tradizionale taglio del nastro, in una particolare atmosfera data dalle note dell’inno nazionale eseguito dalla Banda di Tagliacozzo.

Un exploit sottolineato dalla confermata prestigiosa presenza del prefetto dell’Aquila Giuseppe Linardi, del questore di L’Aquila Orazio D’Anna, del comandante militare per la Regione Abruzzo Colonnello Marco Iocovelli, del commissario prefettizio di Avezzano Mauro Passerotti e dei dirigenti della Regione e del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Per precedenti impegni il comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gianluigi D’Alfonso, non potrà essere presente ma ha assicurato la presenza della componente territoriale del Corpo, facente capo al comando provinciale dell’Aquila. Ringraziando sentitamente per l’attenzione, coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Per tutti gli sportivi un appuntamento eccezionale: il premio “Il Centro”, riconoscimento dato dai lettori del noto quotidiano ai calciatori, allenatori e dirigenti che nei 100 anni della storia dell’Avezzano Calcio si sono maggiormente distinti, conquistando le preferenze dei tifosi. L’iniziativa parte da una idea di Flaviano Fiasca, organizzatore anche della mostra dedicata alla storia bianco-verde che si potrà ammirare durante i giorni della Settimana Marsicana. La premiazione è prevista alle ore 18,30, e sarà coordinata dal giornalista Roberto Raschiatore affiancato dalla speaker radiofonica Roberta Maiolini.

Un giorno speciale ricco di attesa che giungerà al gran finale, alle ore 21.30, con il Concerto della Banda della polizia di Stato diretta da Maurizio Billi. La Banda musicale della Polizia di Stato è stata fondata a Roma nel 1928, con elementi provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in un periodo storico dominato da un profondo desiderio di rinnovamento e di ricerca nell’ambito degli strumenti a fiato, è un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero. Maurizio Billi ha conseguito il diploma di perfezionamento per la composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Considerata una figura di riferimento nel panorama delle orchestre di fiati a livello internazionale, è membro della WEMA (Wind European Music Association). Con la Banda musicale della Polizia di Stato, considerata tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale, è impegnato in una intensa attività di promozione e diffusione della musica originale per fiati contemporanea e del Novecento.

Una presenza davvero prestigiosa che determina la valenza e il grande impegno profuso dal presidente Edoardo Federico Tudico e da tutto l’organico che, in totale sinergia, danno vita alla Pro Loco di Avezzano. L’apertura di una giornata così importante, con la presentazione del concerto della Banda della Polizia di Stato, è affiata alla professionalità di Luca Di Nicola