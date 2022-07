“Settimana Marsicana 2022”: parte il conto alla rovescia della storica manifestazione avezzanese

Avezzano. Eventi di un importante presente che raccontano un prezioso passato: “Count-down finale per l’avvio dell’edizione 2022 della Settimana Marsicana, uno degli eventi più importanti nel calendario delle manifestazioni estive della Città di Avezzano”, scrive il comunicato dell’amministrazione comunale. “Come noto, infatti, lunedì 1 agosto, inizio alle 16,30 con la cerimonia di apertura, prenderà il via la Settimana Marsicana, manifestazione realizzata dalla Pro Loco di Avezzano, e organizzata con il patrocinio e il contributo fattivo del Comune di Avezzano”.

“Una settimana di incontri culturali e letterari, visite guidate, momenti di attività sportive e ricreative, mostre ed esposizioni, stand di artigianato tradizionale, ma anche sport e spettacolo, giochi e ballo, oltre all’immancabile angolo della gastronomia, sia da strada, che tradizionale. Un calendario di appuntamenti, che si concluderà domenica 7 agosto, fra l’altro, che ha tenuto conto della necessità di offrire iniziative e attività per tutte le fasce di età e che, pertanto, sarà in grado di attirare e accontentare tutta la famiglia”.

“Il Comune di Avezzano, inoltre, ha messo a disposizione, e provveduto a sistemare le location che ospiteranno la Settimana Marsicana 2022, ovvero Piazza Risorgimento, con l’area centrale della città, e Piazza del Mercato, e aree limitrofe.

Aree che hanno dovuto sostituire la tradizionale installazione al Parco Torlonia, indisponibile, come noto, per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione in fase di avvio. Non resta che attendere lunedì pomeriggio, con il tradizionale raduno e parata in Piazza Risorgimento che darà il via alla Settimana Marsicana e al suo nutritissimo calendario, oltre che invitare cittadini e tutti i marsicani a partecipare agli eventi che si terranno tutti nella massima sicurezza”, conclude il comunicato.