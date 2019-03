Settimana dello sport, della cultura e dell’arte all’ Istituto Serpieri di Avezzano

Avezzano. Una settimana ricca di eventi per gli studenti dell’Istituto Agrario “A.Serpieri” di Avezzano che dall’ 11 al 16 marzo 2019 hanno partecipato alla settimana dello sport, della cultura e dell’arte. Quest’anno nel ventaglio delle proposte formative del Serpieri ha fatto capolino, la settimana dello sport, della cultura e dell’arte, allo scopo di promuovere salute e benessere psicofisico, incoraggiare l’inclusione sociale, sviluppare la competenza sociale negli studenti, sensibilizzare, stimolare e promuovere comportamenti positivi e virtuosi tramite attività e progetti. La settimana è stata ricca di attività sportive quali corsi di sci, equitazione, nuoto, trekking e di attività culturali, tecnico-scientifiche e pratiche nei vari spazi educativi interni ed esterni dell’Istituto.

Tra le varie attività, è stata svolta un’escursione naturalistica presso l’Emissario di Claudio nel Comune di Capistrello dove gli studenti hanno analizzato le componenti ambientali del territorio e sono stati coinvolti nell’identificazione e classificazione della flora dell’alta Valle Roveto finalizzata alla valorizzazione del sentiero naturalistico in collaborazione con l’Associazione Culturale “Amici dell’Emissario”. Coinvolgente ed entusiasmante per i ragazzi dell’Istituto è stato il Corso “Comunicare magicamente in pubblico” tenuto dal Dott. Cristiano Di Salvatore. Nel mondo del lavoro, la capacità di parlare in pubblico rappresenta un requisito importante; a tal proposito gli obiettivi del corso sono stati formulati per far comprendere le principali cause del timore nel relazionare in pubblico, come utilizzare la postura e lo sguardo, come iniziare e concludere un discorso. Sono stati svolti anche esercizi pratici con la telecamera per analizzare e riflettere sul proprio modo di approcciarsi agli altri.

Importante è stato, anche l’incontro, per il Premio Nazionale di Cultura” Benedetto Croce”, a cui il “Serpieri” ha aderito per il secondo anno. Gli alunni faranno parte della giuria popolare che avrà il compito di valutare le opere finaliste tra cui sarà decretato il vincitore del premio. il 15 Marzo, in occasione della giornata mondiale del clima, gli alunni hanno organizzato la giornata ecologica “Guariamo l’ambiente: io comincio da qui”, rispondendo ad una sfida social denominata #TrashChallenge, iniziativa lodevole che li ha visti numerosi provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti nei terreni adiacenti l’Istituto ed alla consegna delle bottiglie di plastica raccolte presso il Conad Pingue dove è presente la macchina del Pet e con il quale il “Serpieri” ha avviato un progetto di collaborazione fin dai primi mesi del corrente anno scolastico. Tutte attività finalizzate a incoraggiare comportamenti positivi negli studenti nonché ad arricchire il loro bagaglio culturale e formativo.