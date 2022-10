Settimana del pianeta terra, escursione faglia di Gioia e presentazione della sala sismica

Gioia dei Marsi. Il 7 ottobre a partire dalle 9 e 30 si terrà un evento nell’ambito della decima edizione della Settimana del Pianeta Terra al Geosito della Faglia di Monte Serrone a Gioia dei Marsi.

L’evento prevede un’escursione al Geosito la mattina tra le 9 e 30 e le 13 e 30 e la presentazione di una nuova sala sismica multimediale divulgativa e di una rete locale di sismometri in fase di installazione nel pomeriggio (15.30-17.30). Ai partecipanti sarà fornita la Carta Geoturistica del Geosito. Il Geosito della Faglia di Monte Serrone è uno spettacolare balcone naturale sulla Piana del Fucino e sulla Marsica. Qui è possibile capire la storia geologica e del paesaggio della Marsica e la sua connessione con la sismicità e i terremoti. Perché conoscere divertendosi è il primo passo per essere consapevoli e aiutare a prevenire i rischi naturali.

La sala sismica multimediale dedicata alla conoscenza del territorio e alla divulgazione delle Scienze della Terra sarà connessa a una rete locale di sismometri nell’area del Geosito della Faglia di Monte Serrone.

L’evento è parte del Progetto “A spasso con la Geologia: la Marsica com’era e com’è” finalizzato alla valorizzazione del Geosito della Faglia di Monte Serrone a Gioia dei Marsi, avviato il 13 gennaio 2022, attraverso un nuovo metodo di conoscenza definito “turismo esperienziale” e finanziato dalla Fondazione Carispaq.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Monte Serrone, col supporto del Comune di Gioia dei Marsi, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, nell’ambito di consolidate attività di Terza Missione. L’obiettivo principale è fare delle Scienze della Terra uno strumento per un turismo più consapevole nel territorio di Gioia dei Marsi e nelle aree interne marsicane e per attività didattiche con le scuole della Marsica e di tutto l’Abruzzo. La creazione di un’offerta turistica e didattica multidisciplinare (geologia, aspetti floristici e faunistici, aspetti storico-culturali e gastronomici, studio della nascita del paesaggio e del suo continuo mutamento) punta, quindi, a valorizzare il territorio marsicano in tutte le sue peculiarità.