Sette lupi a caccia nella Valle di Luppa, eccoli nelle fototrappole dei carabinieri forestali (VIDEO)

Carsoli. Allevatori in allerta nel Carseolano per i lupi che con la neve abbondante arrivata in questi giorni, scendono in prossimità degli allevamenti.

Ed eccoli sette lupi immortalati nella valle di Luppa, dalle fototrappole dei carabinieri forestali mentre vanno a caccia nei boschi.

I lupi sono animali selvatici tra i simboli dell’Abruzzo. E se da un lato gli allevatori si allarmano alla loro presenza, dall’altro gli abruzzesi sono abituati alle loro incursioni.

Preda facile per i lupi sono pecore, mucche e cavalli, soprattutto se lasciati allo stato brado e per questo ci sono specifiche norme che disciplinano la tenuta degli animali da allevamento, anche per evitare il rischio di incontri ravvicinati con quelli selvatici.