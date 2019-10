Sette cuccioli di cani abbandonati ad Avezzano, la segnalazione di un residente: hanno fame, ecco come aiutarci

Avezzano. Sette cuccioli di cani abbandonati ad Avezzano. La segnalazione arriva direttamente da un residente del posto che denuncia l’abbandono di cuccioli appena nati dopo averli ritrovati in uno scatolone.

I piccoli esemplari di cani sono stati rinvenuti in via Sandro Pertini ad Avezzano. Non è il primo episodio riguardante l’abbandono di cuccioli di cane. Si cerca ora qualcuno che abbia una cagnolina in allattamento o che sappia farlo con il biberon per poter nutrire i piccoli.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 3472303359 o 3491884548. Per la richiesta di adozione e spese successive avranno tutti i dettagli la Asl e le volontarie.