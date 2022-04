Sesta edizione per Festiv’Alba, domani la presentazione nella chiesa di San Pietro di Alba Fucens

Massa d’Albe. Torna ad Alba Fucens, Festiv’Alba, la rassegna di 21 eventi organizzati dall’associazione culturale Harmonia Novissima in collaborazione con Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, Musei d’Abruzzo, l’assessorato Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, con il supporto di Fondazione Carispaq e altri sponsor privati.

Quest’anno, la rassegna coinvolgerà i Comuni di Massa d’Albe, Avezzano, Magliano de’ Marsi, Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio.

Dopo due anni di restrizioni per via del covid, che comunque non hanno fermato la rassegna, e con la capienza al 100%, Festiv’Alba torna “a splendere”. La rassegna è un’iniziativa dell’associazione musicale presieduta da Pino Franceschini, con la direzione artistica del maestro Massimo Coccia, che intende coniugare grandi eventi di spettacolo con le bellezze archeologiche, paesaggistiche e storiche del territorio marsicano, con un approccio al patrimonio culturale incentrato su un messaggio attrattivo in particolare per turisti e giovani, attraverso un’offerta multidisciplinare e intersettoriale.

La presentazione ci sarà domani, mercoledì 27 aprile, nella chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, alle 16. Sarà possibile seguire l’evento in diretta anche sulle pagine Facebook Marsicalive e Abruzzolive.