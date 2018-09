Sessanta candeline per la cantina cooperativa del Fucino, grande festa a Paterno

Avezzano. Grande festa per la cantina cooperativa del Fucino che ha raggiunto la soglia dei 60 anni. In tanti si sono ritrovati a Paterno per festeggiare questa importante realtà che nel 1958 aprì i battenti per volontà di alcuni viticoltori del posto la prima cantina sociale della Marsica che nel tempo è cresciuta tanto da affermarsi come punto di riferimento per gli appassionati del settore. L’evento, organizzato nei minimi particolari dal presidente della cooperativa, Lorenzo Savina, è iniziato fin dal mattino con una messa celebrata dal parroco di Paterno, don Gabriele Guerra, un’escursione nel territorio e poi un aperitivo di vini selezionati da sommelier della Fisar tra le migliori etichette della cantina del Fucino.

Nel pomeriggio, poi, dopo una visita ai cunicoli di Claudio, c’è stato un dibattito sulla “Storia della vocazione vitivinicola delle colline fucensi”, moderato da Eliseo Palmieri, e subito dopo una grande cena a suon di Montepulciano e Trebbiano alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. “E’ stata una bella festa che ha coinvolto tutto il territorio”, ha commentato il presidente Savina, “questo è un chiaro segnale che la cantina è un punto di riferimento non solo per Avezzano ma per l’intera Marsica. Ringrazio il presidente del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, l’assessore regionale Lorenzo Berardinetti, il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis e tutti gli amministratori comunali che ci sono venuti a trovare e poi tutti i cittadini con i quali abbiamo festeggiato questo grande traguardo”.