Nuovo servizio di osteopatia in casa Medilab: ecco cos’è e quali sono i problemi più comunemente trattati

Nuovo servizio di osteopatia in casa Medilab. La dottoressa Maira Di Genova, osteopata D.O.m.R.O.I., riceverà nello studio medico fisioterapico avezzanese, in via Santucci n.22.

Cosa è l’Osteopatia?

È una terapia manuale che non si avvale di macchinari o farmaci e mira ad inquadrare l’individuo nella sua totalità ed interezza. L’obbiettivo del trattamento manipolativo osteopatico è quello di ripristinare il movimento, migliorare la vitalità e portare ad un più elevato stadio di funzionalità ed armonia l’organismo applicando i principi dell’anatomia e fisiologia.

Dall’11 Gennaio 2018 con la legge n.3 del DDL Lorenzin l’osteopatia è stata riconosciuta ufficialmente come professione sanitaria. È di fondamentale importanza, quindi, affidarsi a professionisti che abbiano come requisito un diploma legalmente certificato dal R.O.I. (Registro degli Osteopati Italiani), al fine di tutelare il paziente da eventuali pratiche non riguardanti l’osteopatia.

Quali problemi sono più comunemente trattati?

Dentali: problemi ortodontici, sindrome temporomandibolare (TMJ), malocclusioni.

Digestivi: costipazioni, sindrome da colon irritabile, nausea.

Orecchio, naso e gola: infezioni croniche dell’orecchio, tonsilliti croniche, sinusite.

Genetica: malformazioni congenite, Sindrome di Down.

Genitali e urinari: enuresi, prostatiti, incontinenza da stress.

Neurologici: capogiri e vertigini, trauma cranico, emicrania, sindrome da post commozione cerebrale, lesione inerziale post incidente automobilistico (colpo di frusta), colpo apoplettico, disturbi visivi.

Ortopedici: cifosi, lordosi, squilibri posturali, scoliosi.

Respiratori: allergie, asma, bronchiti, frequenti raffreddori, ricorrenti mal di gola.

Somatici: artriti, fibromialgia.

Pediatrici: l’ADD (sindrome da disattenzione), l’ADHD (sindrome da disattenzione e iperattività), autismo, problemi comportamentali, paralisi cerebrale, coliche, ritardi di sviluppo, difetti di crescita, disturbi di apprendimento, otite media (infezioni all’orecchio), plagiocefalia, strabismo (occhi incrociati o occhio pigro), problemi di allattamento.

Gravidanze: mal di schiena, dolore all’inguine, vene varicose, prevenzione di problemi durante il travaglio.

Psichiatrici: ansia, depressione, disturbo da stress post traumatico, disturbi del sonno.

Quanto tempo occorre per vedere risultati?

I risultati dipendono da molti fattori. I più significativi sono la vitalità intrinseca del corpo (capacità di guarire), la gravità e la durata del problema. Alcune condizioni risponderanno immediatamente; altre richiederanno una serie di trattamenti. Ad ogni modo, ciascun paziente è unico con la sua propria costituzionale vitalità e la sua storia del trauma. Di conseguenza ogni paziente risponderà differentemente al trattamento. Il Trattamento Manipolativo Osteopatico non esclude nessuno, ne possono difatti trarre beneficio tutti: dai neonati agli anziani.

Per appuntamenti ed informazioni Tel: +39 371 3069404.