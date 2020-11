Servizio di trasporto per i malati appartenenti a categorie fragili: l’iniziativa della giunta di Avezzano

Avezzano. La giunta di Avezzano sostiene il servizio di trasporto di persone malate nel territorio della provincia dell’Aquila. L’amministrazione comunale di Avezzano, infatti, ha istituito un servizio di trasporto personalizzato a sostegno delle persone appartenenti alle categorie fragili, da assicurare con l’ausilio di personale qualificato, mediante la messa a disposizione di un’ambulanza o macchina amica.

Il servizio è destinato alle persone malate, permanentemente o temporaneamente non deambulanti, residenti o domiciliate nel territorio comunale, dimesse dagli ospedali, che necessitano di ricoveri in RSA, RA o case di cura convenzionate; alle persone malate non deambulanti che possono aver bisogno del servizio di trasporto con ambulanza o con macchina amica per sottoporsi ad accertamenti, visite di controllo, dialisi, analisi presso presidi ospedalieri o case di cura convenzionate; o altri casi particolari da vagliare a cura del servizio sociale.

Lo scopo è di promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone malate spesso in condizione di disagio socioeconomico o familiare, supportandole nelle funzioni che non sono in grado di espletare autonomamente, e favorire l’integrazione e il collegamento tra i servizi sociosanitari.

È stata così stabilita una convenzione, dalla durata di 6 mesi, con l’associazione di volontariato “Misericordia”, che fornirà un’unità mobile di rianimazione per dieci trasporti al mese e un’autovettura per otto trasporti al mese (andata e ritorno). Sono inoltre offerti a titolo gratuito altri 5 trasporti al mese con autovettura, compatibilmente con gli impegni dell’associazione.