Servizio civile, disponibili posti al Comune di Magliano de’ Marsi con il progetto “I tre moschettieri”

Magliano de’ Marsi. Si è in tempo fino al 26 gennaio per presentare le domande e partecipare al “Servizio civile digitale” nel progetto “I tre moschettieri” del Comune di Magliano de’ Marsi. L’iniziativa, per accedere alla quale bisognerà presentare la domanda tramite la piattaforma online, rientra tra i bandi del dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale presso la presidenza del consiglio dei ministri. Sono 247 i posti disponibili per i progetti che saranno realizzati nella regione Abruzzo, tra questi c’è anche “I tre moschettieri”.

Si tratta di un progetto che si svolgerà nella sede del Comune di Magliano de’ Marsi.

Potranno partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando e in possesso di un codice Spid. La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

Il Comune di Magliano è in attesa di sapere se ci sarà un’integrazione al bando per ottenere il riconoscimento di altri programmi relativi a specifici progetti.