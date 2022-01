Servizio civile, a Sante Marie quattro posti per promozione turismo sostenibile

Sante Marie. “I tre moschettieri” è il progetto del Comune di Sante Marie per l’educazione e la promozione del turismo sostenibile e sociale che rientra nelle iniziative sostenute dal Servizio civile universale.

I giovani tra i 18 e i 28 anni, pronti a impegnarsi per 12 mesi, potranno presentare la domanda online attraverso la piattaforma Dol raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, per iniziare questa esperienza.

Quattro sono i posti disponibili per il progetto promosso dal Comune di Sante Marie. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito internet dell’ente www.comune.santemarie.aq.it e visionare il bando.