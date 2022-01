Servizio civile, 15 posti con Adoc Abruzzo: volontari in campo contro truffe agli anziani

Avezzano. Quindici volontari, dodici sedi in tutto l’Abruzzo, tanta voglia di aiutare gli over 65 a prevenire e contrastare le truffe: sono i numeri del servizio civile che si potrà svolgere nel 2022 con l’associazione di consumatori Adoc Abruzzo, grazie al progetto (Ad)occhio alla truffa. I volontari, in particolare, realizzeranno una vasta gamma di azioni come informazione, sportelli fisici e online per avere assistenza, incontri e testimonianze, fino a campagne di sensibilizzazione territoriale.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che intendono fare domanda per candidarsi come volontari hanno tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022. La domanda va fatta esclusivamente online tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . È necessario dotarsi di spid.

La durata del progetto è di dodici mesi, per venticinque ore settimanali. È previsto un compenso di 444,30 euro mensili. Le sedi, in Abruzzo, sono Lanciano, Montesilvano, Pescara, Vasto, Sulmona (2 posti), Scafa, Avezzano, Chieti, L’Aquila (2 posti), Teramo (2 posti) e Mosciano Sant’Angelo.

“Il servizio civile – commenta Monica Di Cola, presidente di Adoc Abruzzo – è una bellissima opportunità di crescita personale e sociale. Il nostro progetto, in particolare, mira a sostenere gli anziani, sempre più vittime di truffe. Le iniziative che intendiamo realizzare mirano a favorire la conoscenza di diritti e rischi, oltre che ad affiancare una fascia rilevante di popolazione nella quotidianità. Il nostro invito, quindi, è di considerare questa bella opportunità: siamo a disposizione di quanti vorranno approfondire il nostro progetto, e candidarsi a fare un bel pezzo di strada insieme a noi”.