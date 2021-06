Servizi on-line Asl 1, nasce il Cup il Centro Unico di Prenotazione

Avezzano. Al via da oggi un nuovo sistema per evitare le lunghe e tediose file in ospedale anche solo per prenotare una visita, un sistema nuovo, semplice da usare e che soprattutto semplifica e snellisce incredibilmente un incubo burocratico come quello delle code: il Cup-Centro unico di prenotazione.

Con una telefonata si può prenotare, disdire o spostare esami diagnostici e visite comodamente da casa, evitando dunque file e lunghe attese agli sportelli. Il processo è semplicissimo e articolato in quattro semplici passaggi:

Prendere la ricetta del medico; Chiamare i numeri verdi: Fornire i dati che l’operatore richiede (scritti nella ricetta); Collegarsi sl sito cup-asl1abruzzo.it e pagare online la prestazione dopo aver ricevuto un’email di conferma con i dati della prenotazione.

A questo punto ci si potrà recare ai poliambulatori dell’ospedale prenotato ed effettuare la prestazione richiesta.

Si può procedere telefonando ai nuovi numeri:

-800827827 da rete fissa;

-0872226 da rete mobile.

Attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 e con orario ridotto per il sabato (dalle 08:00-13:00 il sabato).

Si potrà tramite telefono usufruire dei seguenti servizi:

-Prenotare e pagare visite e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

-Pagare prestazioni erogate in regime libero-professionale intra-moenia;

-Pagare ricoveri eseguiti in regime di attività libero-professionale intra-moenia;

-Pagare copia di documentazione clinica (cartella clinica, duplicati di radiografie, referti, ecc…);

-Pagare ticket per certificazioni varie.

Oppure tramite Cup Web, con tanti altri servizi a cui si potrà accedere con il seguente link.