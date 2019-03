Sequestrata ad Avezzano una cabina balneare. Serviva per camuffare una postazione ricetrasmittente abusiva

Avezzano. Ha dell’incredibile quanto scoperto dalla polizia di Avezzano e reso noto attraverso un comunicato diffuso dal profilo Facebook del comune. “Il Corpo polizia locale Avezzano ha sequestrato un manufatto balneare, una di quelle casette in cemento che i bagnini utilizzano in spiaggia per dare servizi ai bagnanti.

Il manufatto si trovava sulla cima del Monte Cimarani. Al momento non si sa da chi è stato portato lì, ma sicuramente chi lo ha fatto ha anche affrontato un viaggio non semplice, sul sentiero che conduce alle antenne. Secondo la polizia locale, molto probabilmente è stata montata per la realizzazione di una postazione ricetrasmittente abusiva.

Il responsabile, però, non ha fatto i conti con l’intensa attività di controllo che la squadra edilizia, coordinata dal capitano Adriano Fedele e sotto la direzione del comandante Luca Montanari, effettua ogni giorno su tutto il territorio comunale. È lecito presumere che l’occupatore abusivo pensava di riuscire a mimetizzarsi tra tutte le altre antenne, comunque autorizzate. A breve sarà aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica per abuso edilizio in zona protetta e vincolata, nonché per invasione di suolo demaniale.”