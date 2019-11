Sequenza sismica nella faglia Balsorano-Sora, Giuliani: “numero repliche diminuito, serve comunque prudenza”

San Vincenzo Valle Roveto – “Il numero di repliche nell’area di Balsorano-Sora, relative alla forte scossa di M.4.4 del 7 Novembre 19, è diminuito dopo le canoniche 24h di circa il 48%, e tutte strumentali.” – Con queste parole inizia la nota di Giampaolo Giuliani che sta seguendo come noto l’evoluzione del sisma nella faglia Balsorano-Sora. “Questo mira a favore – prosegue – per una mitigazione dell’attività dinamica nel cratere, nelle prossime ore della giornata del 9 Novembre. L’analisi dei flussi di Radon, osservata dalle stazioni di Coppito e Ripa Fagnano, continuano a rilevare ancora valori alti del trend del gas. Questa analisi consiglia pertanto di avere ancora prudenza nei prossimi giorni, nel considerare cessata l’attività sismica. In questi frangenti non sono infrequenti accadimenti intorno a M. 3.5/3.8, anche dopo 48/60h. Cerchiamo di essere sempre positivi ed attenti e non lasciamoci mai cogliere impreparati”.