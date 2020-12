Sep Avezzano, modificare la potenza del contatore: cosa devi sapere

Nel corso di questi mesi vi abbiamo presentato quelli che sono i numerosi servizi che lo Spazio Enel Partner di Avezzano, situato in via Bruno Cassinelli, 2, offre ai propri clienti.

Quello che vi proponiamo oggi, è relativo alla modifica della potenza del contatore.

Operazione che viene effettuata direttamente in negozio, dove puoi lasciarti consigliare sulle migliori mosse da compiere, in base alle condizioni che caratterizzano il tuo specifico caso.

Ma prima di tutto cerchiamo di capire, insieme allo Spazio Enel Partner di Avezzano, qual è la differenza tra potenza e tensione e quando è necessario richiederne la modifica.

Potenza e tensione.

Cosa si intende quando parliamo di potenza e tensione? “La potenza è la quantità di energia elettrica massima erogata dal contatore e viene misurata in kW. La tensione, invece, è la differenza di potenziale elettrico che c’è tra due conduttori elettrici (ad esempio due cavi elettrici in rame). Può essere monofase (220V) oppure trifase (380V)”.

Quando modificare la potenza.

Nel caso in cui la potenza del tuo contatore risulti insufficiente – magari per via di un uso elevato di numerosi elettrodomestici – è possibile richiederne un aumento per evitare che il superamento interrompa l’erogazione di energia elettrica. Al contrario, se la potenza è sovradimensionata rispetto a quelle che sono le tue esigenze, puoi provvedere a fare una richiesta di riduzione.

Dove? Come? Quando? Quali sono i tempi e i costi? La tua testa si starà riempendo di domande. Nessun problema: le risposte le puoi trovare nello Spazio Enel Partner di Avezzano, luogo in cui puoi procedere – come ti abbiamo accennato – a effettuare l’operazione insieme agli esperti.

Nel negozio vengono adottate tutte le misure di sicurezza anti Covid. Per chi è impossibilitato a muoversi sarà possibile fare anche pratiche telefonicamente contattando il numero 0863 472721.

Informazioni.

Via Bruno Cassinelli, 2

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00

Numero: 0863 472721

Mail: [email protected]

#adv #advertising