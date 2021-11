Senza green pass gli vietano l’ingresso all’area ticket: la denuncia della compagna

Avezzano. “Il mio compagno non è potuto entrare all’ospedale di Avezzano perché sprovvisto di Green Pass”. È questa la segnalazione di una cittadina di Avezzano che ha voluto denunciare l’accaduto al nostro giornale.

All’uomo, infatti, arrivato al presidio marsicano per prenotare una visita, è stato vietato l’ingresso all’area ticket perché sprovvisto di Green Pass.

“Il mio compagno è andato all’ospedale di Avezzano per prenotare appuntamenti per biopsia alla prostata”, racconta, “visto che dagli accertamenti precedenti erano risultati valori che non erano nella norma e quindi c’era stato un campanello d’allarme per il quale bisogna fare altri accertamenti per scongiurare patologie gravi”.

“Lui aveva già l’appuntamento per la biopsia”, conclude, “e doveva solo far timbrare l’impegnativa allo sportello ticket dell’ospedale di Avezzano. All’ingresso gli hanno detto: “non hai il Green pass? Non puoi andare al ticket”.Per me la traduzione è :”puoi morire di tumore ma, che non sia mai che tu muoia di covid!” Poi il vaccino non ci protegge dal covid”.