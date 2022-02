Senza certificazione per lo scarico delle acque reflue, la polizia locale chiude un autolavaggio

Tagliacozzo. Sono stati trovati sprovvisti della certificazione per lo scarico delle acque reflue e per questo e per altre irregolarità di natura amministrativa, i proprietari di un autolavaggio di Tagliacozzo sono stati sanzionati e l’esercizio è stato chiuso.

Vanno avanti i controlli predisposti di concerto dall’amministrazione comunale e dal comando di polizia locale di Tagliacozzo, a garanzia del rispetto della legge, in tema di igiene e più in generale in campo amministrativo, a seconda del tipo di attività.

Gli agenti al comando del tenente Paolo Pascucci hanno controllato un autolavaggio, all’interno di un programma che coinvolge tutte le attività del territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini e hanno sospeso l’attività che potrà riaprire solo quando ci sarà l’adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Asl.

Anche in questo caso, come nel precedente, che ha coinvolto una frutteria, sono state elevate delle contravvenzioni. Le indagini comunque vanno avanti, in quanto andranno eseguiti ulteriori accertamenti, come anche nel caso dell’altra attività commerciale sanzionata, dove addirittura uno dei dipendenti ha esibito agli agenti un green pass di proprietà di un’altra persona.

