Sentieri di carta, Piccola fiera del libro e Altrestorie nei Giardini del Comune di Avezzano

Avezzano. Dal 23 al 26 agosto 2018, nei Giardini del Comune di Avezzano, si svolgerà la seconda edizione di “Sentieri di Carta. Piccola fiera del libro e Altrestorie”, promossa dal Caffè Letterario Vieniviaconme con il patrocinio del Comune di Avezzano e in collaborazione con diverse realtà associative. I giardini comunali saranno animati da attività per grandi e piccoli, seguendo un ricco programma di incontri: dalle presentazioni di libri ai laboratori di scrittura e lettura creativa e tanto altro. Faranno da sfondo una serie di stand espositivi che promuoveranno case editrici indipendenti, associazioni e artigianato locali e internazionali. Sarà una buona occasione per restituire alla città di Avezzano un luogo prezioso, per molti sconosciuto, arricchito dalla presenza di appuntamenti di intrattenimento culturale ricercati e “fuori dal comune”. Ospite d’eccezione l’attore e produttore cinematografico Alessandro Parrello, che incontrerà il pubblico sabato 25 agosto.

L’ingresso è libero, così come la partecipazione a tutte le attività.

