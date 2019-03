Sentenza Stati, Eligi (M5s) ironizza sul web e attacca: compia un atto dovuto e si dimetta

Avezzano. Come riportato da Marsicalive, all’indomani della sentenza che ha condannato Arianna Stati, consigliere in quota Lega al Comune di Avezzano, Francesco Eligi, consigliere di minoranza in quota Movimento 5 Stelle, non usa mezzi termini per esprimere il proprio disappunto nei confronti della vicenda e, tramite la propria pagina facebook, nel citare il compianto Lucio Battisti ironizza: “Ti stai sbagliando chi hai visto non è…non è un leghista”.

“Nel Consiglio Comunale di Avezzano, dichiara Eligi, è arrivata come una tegola la sentenza di condanna della consigliera Arianna Stati che tutti ascrivevamo in forza alla Lega. Riprova ne è che alle ultime elezioni regionali è stata proprio la Stati a certificare i rappresentanti di lista leghisti. Oggi, con sorpresa, i capi leghisti marsicani ed abruzzesi scaricano la “donna scomoda” dicendo che la consigliera potrà essere dei loro solo quando avrà risolto i suoi problemi legali”.

“Tali esternazioni dei rappresentanti leghisti, prosegue Eligi, suonano imbarazzanti, come imbarazzante è il silenzio dell’amministrazione, vista anche l’interdizione dai pubblici uffici che colpisce la consigliera. Come già ho affermato, credo che la consigliera Stati faccia bene a dimettersi e subito”.

“In tal modo potrà risolvere le sue questioni in modo più tranquillo ed ordinario, togliendo dall’imbarazzo il sindaco e l’amministrazione comunale che gode del suo voto in maggioranza e, probabilmente, se ha una coscienza di partito, la stessa Lega, cresciuta troppo improvvisamente in terra d’Abruzzo senza avere la struttura e, forse, le persone giuste al suo interno. E’ un atto dovuto alla cittadinanza che merita maggiore rispetto”, conclude il rappresentante pentastellato.