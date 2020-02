Alla scoperta di Sen6 sushi bar, scrigno dinamico e rilassante con cibo autentico Giapponese

Immaginate un ambiente raccolto, colorato e accogliente. Unitelo a un mix di sapori che solo la cucina del Sol Levate può offrire. Aggiungete un po’ di musica lounge, un bicchiere di vino fresco e quattro chiacchiere con un amico. Mixate tutto e vi troverete da Sen6 Sushi bar&co.

Uno scrigno dinamico e rilassante al tempo stesso dove poter mangiare cibo autentico Giapponese è stato aperto nel cuore della movida avezzanese, in via Garibaldi 68. Chi ama il vero cibo del Sol Levante, l’incontro di sapori e colori unico, non può rinunciare a una ricarica di energia positiva da Alessandro e Francesco.

I due giovani abruzzesi, da sempre amanti della buona cucina e del Giappone, hanno pensato di trasformare la loro passione in un lavoro e di aprire un locale in pieno stile orientale. Pochi posti, cura del cliente e materie prime di qualità sono le basi sulle quali hanno fondato Sen6 Sushi bar&co, già punto di riferimento per il territorio.

Lo visitiamo a pranzo, poco dopo le 13 è già un pullulare di scelte e consigli. La clientela viene infatti accompagnata per mano in un mini tour tra i sapori dell’Oriente che ormai hanno preso piedi anche in Italia.

Prima di scegliere il piatto da degustare ci vengono serviti Edamame da sgranocchiare e insalata di alghe goma wakame oltre a un buon calice di vino, di casa nostra! Il menù è ricco e sono diverse le cose che mi incuriosiscono. Alla fine la scelta cade sui California roll e i rainbow roll oltre a un Pokè con tartare di salmone, marinata al passion fruit e riso. Non ci sono varietà di sushi rivisitate per piacere ai clienti, ma esclusivamente ricette autentiche che si fanno apprezzare per la loro qualità.

Lo spettacolo che ci si presenta davanti, dopo una breve attesa, è entusiasmante sia per gli occhi sia per il palato. Il sushi è curato minuziosamente, le materie prime sono di ottima qualità e l’esposizione è un quadro di sapori e colori. Anche il Pokè, che ricorda molto i pranzi veloci consumati nelle strade di Tokyo, è ben costruito e strutturalmente perfetto. Scavando nella ciotolina colorata si trova il riso, il salmone, il cetriolo fatto a pezzetti e il sesamo che condisce tutto.

Non faccio in tempo a finirlo di mangiare che già vorrei provarne altri. L’ambiente rilassante, poi, contribuisce a farti staccare per un po’ la spina e a dedicarti a questo incontro entusiasmante con il cibo. Alessandro e Francesco sono soddisfatti del loro lavoro proprio grazie alle numerose manifestazioni che gli stessi clienti fanno dopo aver provato i loro prodotti. Alessandro ha iniziato da adolescente a muovere i primi passi in cucina, poi si è specializzato e ha iniziato a unire la sua passione per i fornelli con quella per il Giappone.

Da lì è nata la voglia di aprire ad Avezzano, proprio dove è nato, un luogo unico nel suo genere dove poter servire prodotti di qualità secondo le ricette tipiche del Sol Levante. Ad affiancarlo in questa avventura il fratello Francesco che ha voluto perfezionare un locale di tendenza, di quelli che tante volte aveva frequentato a New York, a Milano. Il risultato è il loro piccolo scrigno dove i clienti vengono coccolati e dove la parola d’ordine resta sempre qualità.

Il loro obiettivo era quello di fare in modo che i giovani, e non solo, avezzanesi e marsicani potessero avere un servizio perfetto al pari dei loro coetanei delle grandi megalopoli. Ecco perché è nata l’idea di puntare molto sul take – away. Da Sen6 Sushi bar&co partono ogni giorno decine e decine di Roll, Nigiri e Pokè diretti in uffici e abitazioni di Avezzano e dintorni. Il sushi e il sashimi così vengono consumati durante le pause pranzo al lavoro o sul divano davanti alla tv con gli amici.

Per fare ciò Sen6 Sushi bar&co si è dotata di un fattorino per le consegne a domicilio ed è entrata nei circuiti internazionali dedicati al settore Just eat e Glovo. E se non avete un impegno a cena ma non volete rinunciare al sushi potete passare da Sen6 per un aperitivo a base di sashimi, nigiri e roll! A casa, al lavoro o direttamente nel locale a questo punto non vi resta che provarlo!