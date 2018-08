Semplicità e spensieratezza alla base della loro musica, Le strade del Mediterraneo in concerto ad Avezzano

Avezzano. “Le strade del Mediterraneo” domani in concerto ad Avezzano. Sarà proprio la band marsicana a esibirsi in piazza risorgimento per una serata all’insegna della buona musica e del divertimento. Il concerto inizierà alle 21.30. Il progetto “Le Strade del Mediterraneo” nasce nel 2013 da un’idea di Mattia Stirpe, scanzonato artista marsicano affascinato dalle sonorità folkloristiche della musica popolare e del cantautorato italiano. La prima line-up passa per una lecita sperimentazione che va dalla direzione artistica della band, agli arrangiamenti fino ad arrivare alla scelta degli strumenti utilizzati che, oltre basso e chitarra acustica, sono stati: percussioni, zampogna, violino, bouzouki e banjo. Nel 2014 il gruppo abruzzese incide e pubblica “Quando gli asini voleranno”, il primo lavoro discografico completamente auto-prodotto. Il disco, quasi del tutto unplugged, delinea ad ogni modo la caratteristica fondamentale del futuro repertorio della band: le storie.

Saranno proprio queste ultime, all’ insegna della semplicità e della spensieratezza, che permetteranno al progetto di fare una serie di live di spessore e di confrontarsi con realtà ormai ben consolidate e seguite nel panorama indie italiano. Tra le più importanti apparizioni, alternate a diversi live a tutto tondo della band, figurano: – Apertura Bandabardò (2015), Festival Strade Musicali con i “Perturbazione” e “ Lo Stato Sociale”(2015), Festival Notte di Gesso con i NoBraino (2015), Festival Svicolando con Giovanni Truppi (2016). Sulla scia delle soddisfazioni ottenute, il progetto rientra in studio nell’estate del 2016, cercando di prestare ai brani di Mattia, questa volta, sonorità ancora più definite: batteria, fisarmonica, qualche colore in più ma soprattutto la chitarra acustica al centro del sound. Nasce così “MontDerSud”, il secondo album della band, arrangiato in collaborazione con il chitarrista e musicista marsicano Francesco Di Cicco. In questa fase la line-up si arricchisce e prende una dimensione più dinamica ma allo stesso tempo singolare, e da Settembre 2016 (data di uscita dell’album) si mette in marcia per il “MontDerSud Tour”. Nel 2017 Le Strade del Mediterraneo aprono il concerto dei NoBraino a Pescara, suonano sul palco del Maltattack17 a Chieti, condividono il palco del “Non il solito Festival” con Diodato e Daniele Groff, e si esibiscono in circa 20 date soliste. Ad oggi la formazione è ben consolidata e vede Mattia Stirpe (Voce e chitarra) accompagnato dai fedelissimi: Valerio Camplone (Batteria e cori) e Marco Petta (Chitarra acustica), Andrea De Felicibus (Basso), e per l’occasione Luca Ricordi (Sax) e Alessandro Corradetti (Tastiere). La band attualmente sta scrivendo il terzo album inedito e quella di Avezzano sarà l’unica data live dell’estate. Contatti e referenze:

