Sei uno scrittore? Torna il concorso letterario del festival della comunicazione ControSenso 2019, ecco come partecipare

Avezzano. Torna il festival della comunicazione ControSenso 2019 e, anche quest’anno, torna l’omonimo concorso letterario, giunto ormai alla sua terza edizione.

Il concorso letterario di ControSenso è rivolto ad autori italiani che abbiano scritto libri di narrativa editi, dal 2017 ad oggi, o inediti; un particolare riguardo e un extra-punteggio da parte della giuria verranno riconosciuti ad autori abruzzesi che valorizzano nella loro opera la storia, la cultura e le tradizioni della nostra terra, l’Abruzzo. I racconti dovranno essere stati pubblicati dal 2017 a oggi non potranno essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori editi, ma saranno tuttavia accettati anche lavori inediti.

Ogni autore potrà inviare la propria opera entro lunedì 6 maggio per far sì che la giuria possa leggerlo e valutarlo. I libri che arriveranno saranno valutati da una giuria di rappresentanti delle associazioni culturali del territorio, presieduta da Francesco Proia, scrittore e direttore di MarsicaLive. I primi dieci classificati avranno la possibilità di presentare la propria opera durante la giornata del 7 giugno, giorno in cui si procederà anche con la premiazione del primo classificato e del libro che riceverà il premio speciale dalla critica. I titoli e i nomi degli autori finalisti saranno pubblicati sul sito www.controsenso.eu, in concomitanza con la data della premiazione, prevista per il 7 giugno nel cortile del museo del Brigantaggio e dell’Unità d’Italia a Sante Marie. Scarica di seguito il regolamento in formato “pdf” e partecipa al concorso: regolamento concorso letterario controsenso 2019