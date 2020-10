Sei un nuovo proprietario o un affittuario? Con Sep Avezzano effettui subentri e volture in semplici passaggi

Se sei un nuovo proprietario o un affittuario di una casa, avrai allora sentito parlare di subentri e volture, operazioni necessarie se vuoi riattivare un contatore disattivato o già chiuso o cambiare intestatario di un contratto.

Ti trovi in questa situazione ma fai ancora un po’ di confusione? In collaborazione con lo Spazio Enel Partner in via Bruno Cassinelli, 2, di Avezzano, ti aiutiamo a capire come fare chiarezza su queste pratiche.

Prima di tutto, diamo una definizione ai due termini.

Parliamo di subentro quando, una volta entrati in un nuovo appartamento o ufficio, è presente un contatore ma non è attivo nessun contratto e bisognerà quindi rimetterlo in funzione.

La voltura, invece, avviene quando si entra in un locale in cui è già presente e attivo un contatore, ovvero non sono stati apposti i sigilli allo stesso. Sarà necessario, in questo caso, effettuare un cambio di intestazione dell’utenza.

Abbiamo raccolto le domande più frequenti che sono state rivolte da diversi clienti in relazione alle procedure che le due pratiche richiedono:

Come richiedo un subentro o una voltura?

Quali sono i dati necessari?

Se il precedente intestatario della fornitura non ha pagato le bollette, devo pagare io?

Durante il subentro posso modificare la potenza del contratto di energia elettrica?

Quali sono le tempistiche?

Molte volte, prima di procedere, veniamo assaliti da numerosi dubbi e le procedure per effettuare subentri e volture ci sembrano lunghi e complessi. In realtà, è possibile farlo in pochi e semplici passaggi, grazie allo Spazio Enel Partner in via Bruno Cassinelli, 2, ad Avezzano, che ci fornirà immediate risposte e scioglierà i nostri dubbi, guidandoci nell’operazione.

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, il locale rimane aperto ai clienti, nel rispetto di tutte le norme anti-covid.

Informazioni.

Via Bruno Cassinelli, 2

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00

Numero: 0863 472721

Mail: [email protected]

#adv #advertising