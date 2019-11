Sei un donatore di sangue? Il vaccino antinfluenzale è gratis per te. Ecco come prenotarlo

La vaccinazione è gratuita per tutti i donatori di sangue.

Per effettuare la vaccinazione puoi recarti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel distretto sanitario in via Monte Velino. Per ulteriori informazioni puoi contattare il comitato Croce rossa italiana di Avezzano al numero 3462148445 o il centro trasfusionale in cui abitualmente doni il sangue.

Avezzano. Al via la campagna di vaccinazione ad Avezzano. Con l’avvicinarsi dell’inverno e il calo delle temperature il ministero della sanità ha come sempre messo a disposizione dei cittadini il vaccino antinfluenzale.