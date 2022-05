Segen Spa, per l’Anac è legittimo affidamento alla società in house che gestisce rifiuti in 11 Comuni

Civitella Roveto. Si è completato il confronto tecnico-giuridico con l’Anac (Autorità nazionale Anticorruzione) e la società pubblica Segen Spa, che si occupa della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti per 11 comuni: Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Morino, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Tagliacozzo e Luco Dei Marsi.

“È stata ufficialmente iscritta nell’elenco delle società dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, un traguardo fondamentale e importante”, il primo commento dell’amministratore Fernando Capone.

“È stato un percorso lungo partito nel maggio del 2018, doveroso ma di lavoro proficuo, una crescita per noi ma credo anche per l’Anac, che nel suo compito di far rispettare le norme, ha compreso la bontà del nostro percorso”, dice Capone, “infatti nello stesso tempo in cui l’Anac ha attestato la legittimità della procedura dell’affidamento in house alla Segen Spa da parte di Comuni, – continua Capone – ha anche riconosciuto e decretato il ruolo di SEGEN HOLDING come cabina di regia e strumento organizzativo dei comuni nei confronti delle società in house. Siamo un esempio di soggetto pubblico riconosciuto a livello nazionale e questa considerazione ci riempie di orgoglio.

Il gruppo di società pubbliche che fanno capo a Segen Holding srl hanno avuto dall’Anac la piena legittimità di esistere e ricevere affidamenti in house in quanto società pubbliche a tutti gli effetti. Ringrazio le amministrazioni comunali che ci sostengono da sempre e con le quali abbiamo intrapreso questo percorso. Con loro stiamo portando avanti tanti progetti che vanno oltre il settore dei rifiuti e che hanno come unico obiettivo la crescita del nostro territorio. Il nostro faro è la condivisone delle scelte e la serietà delle azioni, in quanto sentiamo forte la responsabilità nei confronti dei nostri conterranei”, conclude l’amministratore.