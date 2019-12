Sede del Comune di Canistro, Mariani: chiesta documentazione su agibilità, regolarizzare tutti gli edifici

Canistro. Il consigliere comunale di Canistro, Angelo Mariani, in merito alla convocazione del consiglio comunale di Canistro, ribadisce di aver richiesto più volte al sindaco, all’ufficio tecnico e al segretario comunale nel ricevere la documentazione relativa all’agibilità dello stabile ristrutturato, di piazza Municipio, adibito a sede del Comune.

“A tale richiesta è stata fornita una risposta insoddisfacente”, scrive Mariani in una nota, “tanto che si continua ad ignorare se lo stabile abbia o meno il certificato di agibilità. La segretaria comunale, con una sua lettera, è intervenuta, sia pure in ritardo, a sollecitare l’Ufficio tecnico a fornire risposta a tale richiesta. Poiché tale comportamento dilatorio fa pensare che la certificazione non esista o non sia in vostro possesso”, sottolinea, “il sottoscritto non solo si rifiuta di partecipare alla seduta del Consiglio Comunale, in un edificio che non appare avere tutte le necessarie certificazioni di legge, ma invita caldamente il sindaco e tutti gli organi competenti ad astenersi dal convocare assemblee pubbliche in locali che non abbiano ancora tutti i requisiti di sicurezza e le necessarie autorizzazioni da parte degli organi preposti, con particolare riferimento alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Vi invito inoltre”, conclude il consigliere comunale, “come già in precedenza comunicato, a provvedere alla regolarizzazione, a norma di legge, di tutti gli edifici ad uso pubblico e privato siti nel territorio comunale, di cui il Comune è responsabile, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini di Canistro da qualsiasi eventualità di rischio, in primis quello sismico, purtroppo frequente nel nostro territorio”.