Secondo week end di Avezzano Bimbi tra allegria e fantasia: il programma completo

Avezzano. Ancora un fine settimana all’insegna del divertimento ad Avezzano. Il Comune di Avezzano presenta il secondo fine settimana del mese di ottobre dedicato ai più piccoli. Spazio a “Brif Braf”, il villaggio dei ragazzi della compagnia “Il Volo del Coleottero” di Avezzano.

Si partirà oggi pomeriggio, dalle 16 in punto, al Castello Orsini, con la prima attività in programma. Sole dentro e fuori anche per questo secondo fine settimana di ottobre, dedicato ai bambini e ai ragazzi. L’amministrazione comunale di Avezzano allunga l’atmosfera spensierata dell’estate con laboratori, danze, esperimenti e rappresentazioni teatrali che fanno rinascere il sorriso sul volto di grandi e piccoli.

Per questo week end, la regia di ‘Avezzano Bimbi’ (maxi contenitore colorato di eventi e di iniziative per l’infanzia e l’adolescenza ideato dall’amministrazione) è stata affidata alla compagnia teatrale per ragazzi “Il Volo del Coleottero”, di Francesco Sportelli, che presenterà la manifestazione dal titolo di “BRIF BRAF – il villaggio dei ragazzi”.

Si ricorda che tutte le attività verranno realizzate all’interno del Castello Orsini e che sono – eccetto qualche laboratorio specifico – tutte ad ingresso gratuito.

Di seguito il programma completo:

SABATO 8 OTTOBRE

– ore 16, L’ACCHIAPPASOGNI: laboratorio creativo manipolativo, rivolto ad una fascia di età dai 6 ai10 anni, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 349.6057192;

– ore 17, STORIE AL CASTELLO, letture animate (fascia di età: 4-9 anni), a cura di VIENIVIACONME e NATI PER LEGGERE;

DOMENICA 9 OTTOBRE

– ore 10, STORIE AL CASTELLO letture animate (per bambini dai 4 ai 9 anni), a cura di VIENIVIACONME e NATI PER LEGGERE;

– ore 11, STORIE VAGABONDE, spettacolo teatrale su 4 ruote, per un pubblico di bambini e adulti a cura della compagnia IL VOLO DEL COLEOTTERO in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo;

– ore 16, I TEATRI VOLANTI, laboratorio creativo manipolativo dai 6 ai 10 anni di età, a cura di SPAZIO teatro e arti creative con prenotazione obbligatoria al 349.6057192;

– ore 17, FAME DI PANE spettacolo teatrale per bambini e adulti, sempre a cura della compagnia IL VOLO DEL COLEOTTERO e del Teatro Stabile d’Abruzzo.