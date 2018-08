Secondo memorial Mirasole, commozione e lacrime nel ricordo di Matteo (video)

Avezzano. Ieri sera al “marsica sporting center”, ex Zambardi, si è svolto il secondo memorial Matteo Mirasole, il giovane avezzanese venuto a mancare nel giugno del 2017, nella clinica di Colle Cesarano a Villa Adriana di Tivoli in circostanze ancora tutte da chiarire.

Gli amici di Matteo, in quello che sarebbe dovuto essere il giorno del suo compleanno, durante il pomeriggio hanno giocato il consueto torneo di calcetto, dove i partecipanti hanno indossato maglie personalizzate in ricordo dell’amico scomparso. A fine torneo c’è stato il momento culinario, come usava fare Matteo il giorno del suo compleanno. Una volta scesa la luce del sole gli amici hanno acceso dei fumogeni di colore rosso, liberato nel cielo di Avezzano delle lanterne cinesi e fatto brillare dei fuochi artificiali, per omaggiare Bomba, vezzeggiativo con cui gli amici chiamavano Matteo. Armanda Villa, la madre di Matteo, ha ringraziato i presenti dicendo che “Quando l’amicizia è vera e fondata su basi solide, non può che durare in eterno”. A seguire il video con l’omaggio degli amici @francescoproia