Seconda vittoria consecutiva per l’Avezzano Rugby, i gialloneri si portano a dieci punti in classifica

Avezzano. Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’ISWEB Avezzano Rugby che sul campo di casa ha sconfitto il Cus Catania per 33-12. Partita messa in cassaforte nel primo tempo, con i gialloneri che hanno schiacciato in meta quattro volte e sono stati padroni del campo per lunghi tratti dell’incontro. Man of the match è stato Nicola Rettagliata, al rientro da un infortunio e autore di quattro delle cinque mete dell’ISWEB Avezzano Rugby. Buona la gara al piede dell’apertura TiWa Petrini e dei trequarti. Solido il pacchetto di mischia.