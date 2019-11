Seconda edizione di “Presepi in mostra”, i presepi artigianali realizzati da Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo a Petrella Liri

Petrella Liri. Da sabato, 30 novembre Petrella Liri, frazione del Comune di Cappadocia si trasforma nel “Paese dei Presepi”Lungo le vie del borgo tornano a riaprirsi le antiche cantine che, per l’occasione, ospiteranno i presepi dei due artisti. Tante novità aspettano i visitatori in questa seconda edizione. Oltre ai presepi, Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo si sono cimentati nella realizzazione di manufatti in legno e non solo. Inoltre alcuni artisti, commercianti e ristoratori delle frazioni appartenenti al Comune di Cappadocia (Verrecchie, Cappadocia, Camporotondo e Petrella Liri), hanno accolto l’invito di Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo a esporre i propri prodotti e creazioni per far conoscere a chi non è del luogo le tante attività che caratterizzano il territorio.