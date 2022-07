Seconda edizione del Drunk Chicken Festival, l’appuntamento al Rifugio Silone

Pescina. “Ci scappa del rock, Ciccio! E per la seconda volta! Il 29 e 30 luglio 2022 a Pescina, presso il Rifugio Silone, si terrà la seconda edizione del Drunk Chicken Festival”.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il festival torna con tante novità e gruppi provenienti da tutta Italia: Calliope, The Nest, Silent Gears, Kusameze, Dezebra, Züth!, Mojoshine, 3+dead, The Golden UFO. A chiusura della serata del 29, ci sarà Johnny DJ con una scelta di dischi” from rock’n’roll to disco “.

L’apertura dell’evento è prevista per le ore 19:00 (per entrambi i giorni) ed è possibile pernottare in campeggio gratuitamente!

Info ai numeri

3488289488

3894281233