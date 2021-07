Secinaro, organizzata una escursione guidata gratuita alla scoperta delle bellezze naturali

Secinaro. La coopeativa Ambecò, organizza per il giorno 10 luglio, nel Comune di Secinaro, un’escursione guidata gratuita: “Lago di Secinaro: il mistero del lago meteoritico tra boschi e dintorni. “Sulle tracce della memoria” immersioni, simulazioni, sperimentazioni in natura. Per bambini, ragazze e famiglie.

Una meravigliosa iniziativa che punta ad immergere i partecipanti nell’atmosfera calma e rilassata dei boschi, lontano dal caos della vita moderna, a scoprire le sorprendenti meraviglie della natura.

Il percorso è di difficoltà E e di lunghezza 3,8 km. La durata è di 5 ore compresa una pausa pranzo al sacco, dalle 9:30 alle 14:30 circa. Si consiglia di portare scarpe da trekking, acqua (almeno 1 l e mezzo), pranzo al sacco, cappello, crema solare, k-way, vestiti a strati termici, indumenti di ricambio, occhiali da sole, repellente per le zanzare (raccomandato), mantella in caso di pioggia. Attrezzatura consigliata ma non indispensabile: macchinetta fotografica; binocolo per avvistamenti; bastoncini telescopici.

L’Appuntamento è alle ore 08:45 presso il “Lu Bar” Rovere (AQ). L’escursione è gratuita e a numero chiuso, è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: Silvia De Vincentiis, guida ambientale escursionistica associata Aigae, 3318593951; [email protected] Iniziativa promossa nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Percorsi in Outdoor nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino”, volto a promuovere la partecipazione attiva e la sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi sui temi della sostenibilità ambientale.