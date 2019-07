Se vi piace la carne di cinghiale, ordinatela così

Avezzano. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione che Euro-Cash di Cintio sta organizzando sul territorio – e che ci vede partner tecnici – in un noto ristorante locale si è svolta qualche sera fa una bella cena alla presenza del titolare, Andrea Di Cintio. L’obiettivo era quello di raccontare agli invitati la tecnica di cattura programmata dei cinghiali e tutta l’attenta lavorazione che ne segue, cercando di far comprendere come il tutto si vada a riflettere sulla qualità e bontà del prodotto finale. In un breve filmato, Andrea Di Cintio ha speigato tutte le fasi che vanno dalla cattura in gabbie-recinto, fino al taglio e confezionamento finale, passando per una miriade di controlli veterinari e di qualità. Grazie alla maestria dello chef Manuel Vetrari, coinvolto per l’occasione, e agli abbinamenti con i freschi e piacevolissimi vini dell’azienda pescarese Monteselva (alla presenza del titolare Nicola Dragani e del distributore locale Antonio Amicucci), la serata è corsa via veloce, tra spiegazioni, aneddoti e prove di gusto.

E così tra un originale hamburger di cinghiale, uno sfiziosissimo tortello fatto a mano con farcitura (indovinate un po’ di cosa?) e una costoletta in versione gourmet, i presenti sono stati deliziati dalla cucina di Manuel e da una materia prima che fa la differenza. Il tutto corroborato da vini davvero ben fatti e centrati, come l’intrigante e “nordico” Trebbiano Geminus e il tipico ed equilibratissimo Cerasuolo della stessa linea.

Un’avvertenza per chiudere. In azienda da Euro-Cash il prodotto congelato è sempre presente. Ma se volete davvero godere con il fresco dovrete per forza di cose prenotarlo! Le fasi di cattura sono programmate dal Parco del Sirente Velino, che, dovendo controllare e salvaguardare un territorio molto ampio, può garantire solo un numero limitato di catture durante l’anno. Quindi che si tratti di bocconcini, bistecche, o altri prelibati tagli, seguite queste istruzioni:

Su prenotazione si chiama il 0863441940 orari 09:00-13:00 e 15:30-18:30 LUN-SAB

oppure via mail a: ordini@euro-cash.it

E poi ritiro in sede in Via Sant’Andrea 97, ad Avezzano, oppure in uno dei punti Conad di Capistrello, Civitella Roveto, Trasacco, Magliano dei Marsi e Tagliacozzo.