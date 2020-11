“Se non stiamo zitti minacciano di trasferisci all’area covid”, la denuncia di un medico alle telecamere Rai

Avezzano. L’ospedale di Avezzano è preso d’assalto dalle telecamere della stampa nazionale. Se nelle settimane addietro era finito su tutti i principali notiziari a causa del focolaio all’interno della rsa Don Orione, e poi per i decessi avvenuti all’esterno del pronto soccorso, giovedì scorso sono state Le Iene a mandare in onda un servizio per denunciare le condizioni di grave difficoltà e disagio in cui versa il reparto di Medicina del nosocomio avezzanese.

Telecamere, quelle del celebre programma Mediaset, che sono tornate nuovamente a far visita nella giornata di ieri, questa volta per denunciare le forti pressioni che il personale medico sanitario sta ricevendo dopo un video girato all’interno del reparto incriminato (qui l’articolo). Al contempo, però, anche la Rai si è mossa, con Luciana Coluccello e Stefano Rastelli, inviati del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.

Focus tutto sulla crisi dell’ospedale, tra tamponi arrivati in ritardo, carenza di personale, numeri sempre più alti di contagio tra medici e infermieri e mancanza di percorsi separati. Non mancano le denunce di chi ha ricevuto minacce per aver rivelato le criticità interne. Minacce, per la precisione, di trasferimento nell’area covid.

Il servizio: