Se la pista ciclabile diventa social: posta la tua foto in bici e lancia l’hashtag #ViviAvezzanoInBici

Avezzano. #ViviAvezzanoInBici è l’hashtag lanciato dallo staff della comunicazione del sindaco De Angelis utilizzato sulle pagine del Comune Facebook e Twitter per raccogliere tutte le immagini dei cittadini che hanno iniziato a popolare la nuova pista ciclabile.

Per entrare a far parte dell’album che verrà pubblicato subito dopo l’inaugurazione della pista, scatta una foto mentre sei in bici e postala sui social con l’apposito hashtag.