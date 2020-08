Se destino sarà: è uscito il nuovo singolo e videoclip del cantautore pop-lirico marsicano Lorenzo Martelli

Lorenzo

Martelli

Lorenzo

Avezzano. Dopo l’uscita del singolo “Nelle tue mani”, versione italiana di “Now we are free” colonna sonora del film colossal “Il Gladiatore”, il giovane tenore abruzzeseritorna sulle scene musicali con un nuovo e sorprendente singolo estivo. Da lunedì infatti, proprio in occasione della ricorrenza dei festeggiamenti di San, il cantautore pop lirico è in digital download e in rotazione radiofonica con il singolo “Se destino sarà” e in contemporanea anche sul suo canale Youtube con il videoclip del brano.