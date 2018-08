Scurcola Marsicana,calendario dei festeggiamenti in onore di Santa Maria della Vittoria

Scurcola Marsicana. Iniziati l’11 agosto e tuttora in corso a Scurcola Marsicana, i festeggiamenti in onore della Madonna della Vittoria, resi ancor più solenni e suggestivi per la concomitanza con il 750° Anniversraio della Battaglia dei Piani Palentini tra Carlo d’Amgiò e Corradino di Svevia.svoltasi il 23 agosto del 1268. Scurcola Marsicana. Iniziati l’11 agosto e tuttora in corso a Scurcola Marsicana, i festeggiamenti in onore della Madonna della Vittoria, resi ancor più solenni e suggestivi per la concomitanza con il 750° Anniversraio della Battaglia dei Piani Palentini tra Carlo d’Amgiò e Corradino di Svevia.svoltasi il 23 agosto del 1268.

Un ricco calendario di eventi religiosi , civili, culturali, e ricreativi che per la loro molteplicità e varietà sono stati ribattezzati dai cittadini di Scurcola, “Il Fetsone”. Un apposito Comitato ha lavorato alacremente per l’allestimento del calendario e proprio in questi giorni,dal 23 al 26 agosto, i festeggiamenti entraranno nel vivo con l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato sabato 25 agosto alle 21,30 in Piazza della Venere e il concerto della Banda dello Stato del Vaticano domenica 26 agosto in piazza del Mercato alle 16,00. I due principali eventi musicali saranno intervallati da altri spettacoli musicali, folkloristici, teatrali sino a tarda sera, nelle ore antimeridiane sono previsti riti religiosi e sante messe solenni.