Scurcola Marsicana in lutto, si è spento l’ex vicensindaco e storico esponente della destra Pompeo Curini

Scurcola Marsicana. Si è spento questa mattina Pompeo Curini, ex vicesindaco di Scurcola Marsicana, conosciuto negli ambienti politici per la sua militanza di destra, prima nel Movimento Sociale Italiano, poi in Alleanza Nazionale ed infine in Fratelli d’Italia.

Era da tempo malato ed è venuto a mancare in ospedale tra l’affetto della moglie Vittoria, ex insegnante dell’Istituto tecnico commerciale, delle due figlie, Adriana ed Antonella, e dei nipoti, circondato anche dall’ideale abbraccio del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che lo ricorda con queste parole:

“Ci stringiamo al cordoglio della famiglia Curini per la scomparsa di Pompeo. Storico esponente dell’Msi prima, Alleanza Nazionale poi e ora ancora con l’energia di un leone e l’esperienza di un generale al servizio di Fratelli d’Italia. Sempre a destra, fedele a quel credo soprattutto in tempi in cui non era facile schierarsi dalla parte dei vinti.

I suoi insegnamenti, la sua rettitudine, il suo senso patrio saranno fissi nella nostra mente per affrontare le sfide future”.

Al cordoglio si è unito anche l’ex sindaco Vincenzo Silvestri, che ha voluto ricordare l’amico e suo vicesindaco:

“Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli imprescindibili.

Ciao Pompeo, ciao amico mio”.

Alla famiglia Curini e all’amica Adriana il sincero abbraccio della redazione di MarsicaLive.