Scurcola Marsicana, buoni spesa e sconti Tari: online l’avviso per accedere ai servizi di sostegno

Scurcola Marsicana. E’ stato pubblicato, sul sito del Comune di Scurcola Marsicana, l’avviso per “l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, medicinali e prodotti di prima necessita’ (quali pellet, bombole e legna da ardere) presso le locali attività commerciali aderenti all’iniziativa e di contributi per il pagamento del tributo Tari”. Possono presentare richiesta di ammissione ai benefici tutti i cittadini residenti nel Comune di Scurcola Marsicana: in condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea sospensione e/o riduzione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l’emergenza Covid-19 o in stato di bisogno (disoccupato, lavoratore precario, pensione minima, beneficiario di sostengo pubblico Rdc, Naspi, cassa integrazione guadagni, etc.); con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o pari ad€ 6.500,00, in corso di validità; residenti nel Comune di Scurcola Marsicana da almeno un anno.

Gli interessati alla concessione delle agevolazioni oggetto del presente avviso devono presentare domanda entro il 15 dicembre 2021, ore 12, utilizzando lo schema appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.scurcolamarsicana.aq.it. Alla domanda devono essere allegate copie dei seguenti documenti: Documento di identità del richiedente; Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra-comunitari; Attestazione ISEE in corso di validità; Inoltre per la richiesta di contributo per il pagamento del Tributo TARI: copia delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento o copia dei modelli F24 ancora da regolarizzare per mancanza di disponibilità economica; IBAN su cui accreditare l’importo del contributo.

La domanda corredata da tutta la documentazione necessaria, pena d’esclusione, potrà essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Scurcola Marsicana negli orari di apertura al pubblico. E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare ed ogni nucleo familiare potrà richiedere entrambe i contributi previsti e di seguito meglio dettagliati, specificando che in caso di morosità concernente il tributo TARI la richiesta di buoni spesa andrà a copertura del debito TARI.

BUONI SPESA: DESTINAZIONE DEL 40% DEL CONTRIBUTO STATALE (€ 9.430,20)

L’importo dei buoni spesa varia da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in base al seguente prospetto:

Numero componenti il nucleo familiare Importo del buono

1 componente € 100,00

2 componenti € 200,00

3 componenti € 300,00

4 componenti o più componenti € 400,00

I Buoni spesa potranno essere utilizzati presso le attività commerciali esistenti sul territorio che abbiano aderito all’iniziativa e SOLO per l’acquisto dei seguenti beni:

– Prodotti alimentari e bevande analcoliche;

– Medicinali

– Prodotti di prima necessità quali: pellet, bombole, legna da ardere.

Non possono essere ceduti a terzi, non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in

denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.



CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRIBUTO TARI: DESTINAZIONE DEL 60% DEL CONTRIBUTO STATALE (€ 14.145,29)

Il contributo varia da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in base al seguente prospetto:

Numero componenti il nucleo familiare Importo del buono

1 componente € 100,00

2 componenti € 200,00

3 componenti € 300,00

4 componenti o più componenti € 400,00