Scurcola Marsicana aderisce alla giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 2019, al via la caccia fotografica

Scurcola Marsicana. Passeggiando nel borgo: l'appuntamento è alle ore 08.00 in Piazza Risorgimento, dove verrà allestito un mercatino di prodotti artigianali, e dove, fino alle ore 12.00, sarà possibile effettuare la registrazione per partecipare all'evento instagram della giornata. Ciascun partecipante avrà una piantina di Scurcola, l'hashtag di riferimento dell'evento e tutte le informazioni necessarie per poi essere libero di "raccontare il borgo attraverso i propri occhi". I migliori scatti e video della giornata, con termine fissato alle ore 21.00, contribuiranno alla realizzazione di un video promozionale del Borgo Autentico di Scurcola Marsicana.

Porte aperte a storia, cultura e arte:per tutto il giorno, per gentile concessione dei proprietari, in orari specifici sarà possibile visitare Palazzo Corradino, Palazzo Vetoli (ingresso Via Roma) e la scalinata adiacente (ingresso Corso Vittorio Emanuele III).

Per i più piccoli invece, appuntamento in Piazza del Mercato, alle ore 15.30, rigorosamente con libro al seguito, per poterlo scambiare con altri bambini nell’ambito del progetto di sensibilizzazione alla lettura.

“Stiamo lavorando allo sviluppo ed alla crescita di giornate come questa, affinché Scurcola, oggettivamente carica di Storia, Cultura, Arte, tradizioni, bellezza e folklore che la rendono un Borgo unico per cui Autentico, possa raggiungere quel livello di visibilità e fruibilità che le compete”. Sono queste le parole del Sindaco Maria Olimpia Morgante, che continua “per accelerare questo processo sarà fondamentale insistere sulla sensibilizzazione della collettività, intesa come Associazioni, Attività e singoli cittadini, alla collaborazione reciproca per il raggiungimento di obiettivi Comuni. D’Altronde è questo il concetto fondante dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia, che supporta i Comuni aderenti affinchè diventino Comunità Ospitali. Coordinare queste attività a livello comunale non può che essere un piacere, oltre che un dovere e, sulla base della collaborazione riscontrata in questa occasione, non possiamo che essere fiduciosi” conclude il sindaco Morgante.