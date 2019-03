Scurcola, l’opposizione accusa Morgante: il pino caduto nel cimitero di Cappelle non è stato ancora rimosso

Scurcola Marsicana. I consiglieri di opposizione Nicola De Simone, Ivan Antonini e Rodolfo De Simone denunciano “l’assoluto immobilismo dell’amministrazione Morgante”: nonostante le segnalazioni, dichiarano i consiglieri, il pino caduto all’interno del cimitero di Cappelle dei Marsi a causa del maltempo del 23 e 24 febbraio non sarebbe ancora stato rimosso. “La povera pianta è caduta in posizione tale da bloccare il passaggio fra il vecchio e il nuovo cimitero, tanto da costringere chi, purtroppo, ha cari defunti da pregare sia nell’una che nell’altra ala a uscire e rientrare” affermano i consiglieri. “Ci duole constatare, ancora una volta, che nonostante le segnalazioni agli uffici preposti nulla si muove, neanche il “fu” pino del cimitero: le immagini allegate sono del 10 marzo. Oltretutto ci sembra superflua persino la segnalazione” proseguono “in quanto, dopo il maltempo, ogni amministrazione marsicana si è attivata per verificare i danni arrecati dalla bufera di vento al patrimonio comunale. Purtroppo, a quanto pare, questo non è avvenuto per il cimitero di Cappelle”.