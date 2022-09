Scuole di via Puglie, lamentela dei commercianti: così il Comune condanna le nostre attività

Avezzano. Proteste nella zona nord della città, nel quartiere che da poco ospita il nuovo plesso scolastico di Via Puglie.

Oltre ai ben noti problemi legati ai parcheggi, che però a breve dovrebbero essere ampliati con un altro importante intervento proprio su via Puglie, in questi giorni si è sollevato un nuovo problema che di fatto ha stravolto la vita commerciale di quell’isolato. Alcuni negozianti lamentano il fatto che su diversi tratti di via Liguria sia ormai impossibile parcheggiare grazie ai divieti di sosta e di fermata, in molti casi presenti anche davanti le attività. Questo ovviamente fa sì che la gente, non avendo più parcheggio, preferisca evitare quella strada, con conseguenti perdite economiche dei commercianti, spinti a rivedere seriamente i loro piani economici per il futuro a breve e lungo termine.

Inizialmente le lamentele dei commercianti erano indirizzate verso la Polizia Municipale, che per far rispettare la segnaletica apposta in questi giorni ha staccato decine e decine di multe ai trasgressori, ma ora la protesta si rivolge verso il palazzo di città, in particolar modo contro gli uffici che hanno pensato alla nuova viabilità senza mettersi nei panni dei commercianti, che in quella via lavoravano già da anni. In virtù di questi stravolgimenti del traffico stamattina i vertici della Polizia Municipale si sono recati sul posto per capire meglio le problematiche legate alla viabilità e ai parcheggi. Molte istanze sono state già raccolte ma gli uomini della Polizia Municipale, nell’ottica di dare la massima disponibilità ai commercianti e contemporaneamente garantire l’ordine del traffico in una zona in cui dall’oggi al domani il traffico si è moltiplicato, stanno raccogliendo le istanze che poi verranno portate agli uffici competenti, suggerendo modifiche, parcheggi e flussi di viabilità alternativi da implementare. Si ricorda infine che in quel punto la viabilità non è ancora definitiva, ma in continuo corso di aggiustamenti, finché non verrà trovata la soluzione migliore per tutti.