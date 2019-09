Via Sturzo paralizzata dal traffico delle scuole. Casale: Avezzano in tilt, intervenga il commissario

Avezzano. L’uscita dei ragazzi dalle scuole paralizza la città. A denunciarlo è Mario Casale che ha lanciato un sos al commissario prefettizio chiedendogli di intervenire per risolvere il problema. “In via Luigi Sturzo la riapertura delle scuole media “Vivenza” e primaria “Pomilio” sta producendo disagi e pericoli da non sottovalutare”, ha commentato Casale, “in particolare, durante l’orario di uscita dalla 13.10 alle 13.30, si verifica un mega traffico incessante, con centinaia di auto, autobus e a volte mezzi pesanti che intralciano la viabilità e mandano in tilt il traffico, anche con incidenti seppur lievi, finora.

Forti disagi anche nel piazzale di sosta antistante la scuola primaria “Pomilio”. Disagi analoghi, seppur di minore intensità, durante l’orario di entrata, dalle 8.15 alle 8.30. Sarebbe opportuna la presenza almeno di un vigile urbano per orientare e dirigere il traffico in maniera ordinata, evitando il parcheggio sul lato destro di Via Sturzo, provenendo da via C.V. Veneto. E’ chiedere troppo al commissario prefettizio della città di Avezzano?”