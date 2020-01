Scuole al freddo nella Marsica, gli studenti non entrano in classe: impossibile fare lezione così

Avezzano. Il freddo di questi giorni si sta facendo sentire anche nelle scuole della Marsica. Dopo il Liceo Classico, dove le temperature delle aule sono state sotto ai 20 gradi per due giorni, oggi è toccata al Liceo Scientifico e all’Istituto d’Istruzione superiore Majorana.

La Provincia, che ha incaricato una ditta esterna di monitorare i riscaldamenti e programmare le accensioni, aveva previsto anche per questa mattina una ricognizione di tutte le scuole. Ma in alcune la colonnina di Mercurio non si è alzata più di tanto. Per questo i ragazzi dello Scientifico, del Majorana e dell’Istituto tecnico economico per il turismo Argoli di Tagliacozzo hanno deciso di non entrare in classe.

Il dirigente scolastico del Majorana, Piero Buzzelli, ha inviato una nota alla Provincia spiegando che “vi è l’abitudine della ditta che gestisce l’impianto di riscaldamento di spegnere lo stesso nelle prime ore della mattinata. Ovviamente i locali si raffreddano immediatamente rendendo gli ambienti poco vivibili. Si chiede quindi di intervenire in modo adeguato affinchè le giuste lamentele dei genitori, degli alunni, dei docenti e del personale possano tacere”.