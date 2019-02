Scuolabus per i bambini di San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano al via la riorganizzazione del servizio

San Vincenzo Valle Roveto. Trasporto scolastico per i bambini delle scuole per l’infanzia, primarie e medie, si cambia passo. Ieri, dopo una riunione indetta dalle amministrazioni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, con la nuova ditta che gestisce il trasporto scolastico, è stato stabilito che per nel Comune di San Vincenzo da oggi il servizio verrà svolto nelle stesse modalità dei mesi scorsi e nel totale rispetto di quanto previsto nel capitolato di gara, sia per quanto concerne il numero di mezzi che vanno utilizzati che per gli orari di partenza ed arrivo prefissati. “Questo abbiamo chiesto nella riunione e questo ci è stato assicurato dalla ditta”, hanno spiegato gli amministratori, “ovviamente se venissero riscontati disservizi analoghi a quelli dei primi due giorni o altre anomalie vi preghiamo di segnalarle prontamente.